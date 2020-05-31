Посол: Французские компании работают над реализацией более 40 проектов в Азербайджане

В течение 1995-2019 годов французские компании инвестировали в экономику Азербайджана 2,2 млрд долларов США, из которых 2 млрд долларов США были направлены в нефтяной сектор, а 194,1 млн долларов США - в ненефтяной сектор.

Об этом в интервью французскому бюро Report заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

"Кроме того, французские компании участвуют в 42 проектах общей стоимостью 2,1 млрд долларов США, реализуемых за счет средств госбюджета. Известные французские компании Total, Alstom, Suez, Thales, Danone, Airbus, Bouygues, Iveco, Sanofi, Rotschild уже много лет действуют в различных сферах экономики Азербайджана", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время французские компании работают над реализацией более 40 различных проектов в Азербайджане, среди них некоторые на уровне предложений, обсуждений условий проекта или участия в тендере: "Как вы знаете, в последние годы министр сельского хозяйства Азербайджана совершал визиты в столицу и регионы Франции. В результате этой работы обсуждаются различные проекты в области сельского хозяйства, в основном, развития животноводства в нашей стране".

Как отметил посол, Азербайджан имеет стратегическое экономическое значение для Франции и является важнейшим экономическим и торговым партнером Франции на Южном Кавказе: "Выражая в цифрах, более 60% экономических связей Франции приходится на нашу страну. Между двумя странами существует сотрудничество во всех сферах экономики".

В Азербайджане зарегистрирована 61 французская компания, основными сферами деятельности которых являются энергетика, промышленность, транспорт, космос, торговля, услуги и сельское хозяйство.

В 2019 году доля Франции во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 2,36% (11-е место), в том числе в импорте - 1,83% (12-е место), в экспорте - 2,73% (11-е место).