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ЕС ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов России

ЕС ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов России Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от вложения замороженных Западом активов, принадлежащих ЦБ РФ.
Бизнес
25 марта 2023 г. 22:44
ЕС ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от вложения замороженных Западом активов, принадлежащих ЦБ РФ.

Как передает Report, об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на документ ЕК.

Как указывает издание, в ЕС считают, что около двух третей из $300 млрд замороженных резервов ЦБ РФ находятся в странах Группы семи, государствах Евросоюза и Австралии.

В частности, отмечает газета, €191 млрд находится в Бельгии, €21 млрд - в другой стране ЕС, которая не называется. Вложение этих миллиардов в "ликвидные активы" с высоким рейтингом и относительно коротким сроком погашения может принести "значительный годовой доход со средним значением приблизительно в 2,6%".

В результате потенциального приобретения активов в странах ЕС могут возникнуть юридические, политические и экономические вопросы относительно правомерности таких действий, для этого в прошлом месяце была учреждена рабочая группа для проработки этого решения.

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Версия на азербайджанском языке Qərb Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin investisiyasından 2,6% gəlir gözləyir

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