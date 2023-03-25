ЕС ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от вложения замороженных Западом активов, принадлежащих ЦБ РФ.

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность получения дохода в размере 2,6% от вложения замороженных Западом активов, принадлежащих ЦБ РФ.

Как передает Report , об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на документ ЕК.

Как указывает издание, в ЕС считают, что около двух третей из $300 млрд замороженных резервов ЦБ РФ находятся в странах Группы семи, государствах Евросоюза и Австралии.

В частности, отмечает газета, €191 млрд находится в Бельгии, €21 млрд - в другой стране ЕС, которая не называется. Вложение этих миллиардов в "ликвидные активы" с высоким рейтингом и относительно коротким сроком погашения может принести "значительный годовой доход со средним значением приблизительно в 2,6%".

В результате потенциального приобретения активов в странах ЕС могут возникнуть юридические, политические и экономические вопросы относительно правомерности таких действий, для этого в прошлом месяце была учреждена рабочая группа для проработки этого решения.