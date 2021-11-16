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ЕС инвестирует свыше 1 млрд евро на проекты в сфере зеленых технологий

ЕС инвестирует свыше 1 млрд евро на проекты в сфере зеленых технологий Евросоюз утвердил инвестиции на 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий.
Бизнес
16 ноября 2021 г. 16:31
ЕС инвестирует свыше 1 млрд евро на проекты в сфере зеленых технологий

Евросоюз утвердил инвестиции на 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия утвердила финансирование в размере 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере водородных технологий, улавливания углеродных выбросов и альтернативных источников энергии", - сообщил он.

Эти проекты будут реализовывать в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı "yaşıl" texnologiyalara 1 milyard avrodan çox vəsait ayırıb
Версия на английском языке EU invests over €1B in green technology projects

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