ЕС инвестирует свыше 1 млрд евро на проекты в сфере зеленых технологий

Евросоюз утвердил инвестиции на 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий.

Евросоюз утвердил инвестиции на 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере зеленых технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия утвердила финансирование в размере 1,1 млрд евро в семь инновационных проектов в сфере водородных технологий, улавливания углеродных выбросов и альтернативных источников энергии", - сообщил он.

Эти проекты будут реализовывать в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.