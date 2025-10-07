Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Эльнур Алиев: В ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано свыше $200 млрд

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:17
    Эльнур Алиев: В ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано свыше $200 млрд

    Азербайджан достиг значительных успехов в диверсификации экономики.

    Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

    "За 2004-2024гг в экономику Азербайджана инвестировано более $344 млрд, из которых примерно $213 млрд были направлены на развитие ненефтяного сектора. Проведенные в Азербайджане социально-экономические реформы и интеграция в глобальную экономику создали широкие и благоприятные возможности для ведущих международных компаний в нашей стране", - отметил он.

    Заместитель министра добавил, что в ходе I Азербайджанского международного инвестиционного форума (в сентябре 2025 года - ред.) были подписаны соглашения по проектам общей стоимостью более $10 млрд, что, по его словам, отражает высокий уровень доверия иностранных инвесторов к Азербайджану, а также стабильность и безопасность в стране.

    ненефтегазовый сектор инвестиции экономика Эльнур Алиев
    Elnur Əliyev: "Azərbaycan iqtisadi modelini şaxələndirməkdə mühüm irəliləyişlər əldə edib"
    Official: Azerbaijan attracted $344B in investment over two decades

