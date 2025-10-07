İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Elnur Əliyev: "Azərbaycan iqtisadi modelini şaxələndirməkdə mühüm irəliləyişlər əldə edib"

    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Elnur Əliyev: Azərbaycan iqtisadi modelini şaxələndirməkdə mühüm irəliləyişlər əldə edib
    Elnur Əliyev

    Azərbaycan iqtisadi modelini şaxələndirmək istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyev Bakıda keçirilən II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumunda bildirib.

    "2004-2024-cü illər ərzində iqtisadiyyatımıza 344 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub, bunun təqribən 213 milyard ABŞ dolları qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib. Azərbaycanda həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi islahatlar və qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya aparıcı beynəlxalq şirkətlər üçün ölkəmizdə geniş və əlverişli imkanlar yaradıb", - deyə o qeyd edib.

    Nazir müavini əlavə edib ki, bu günlərdə ölkəmizdə keçirilmiş I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində dəyəri 10 milyard ABŞ dollarından çox olan layihələrlə bağlı sənədlər imzalanıb: "Bu, xarici investorların Azərbaycana olan etimadı, ölkəmizdə hökm sürən təhlükəsizlik və sabitlik mühitinin bariz göstəricisidir".

