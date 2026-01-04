İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Region
    • 04 yanvar, 2026
    • 15:05
    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın dekabrın 5-də Portuqaliyaya planlaşdırılan səfəri zamanı yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcəyi, əsas müzakirə mövzusunun isə ölkənin Avropa İttifaqının (Aİ) sənaye strategiyasına daxil edilməsi olacağı gözlənilir.

    "Report" bu barədə "TRT Haber" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində H. Fidan portuqaliyalı həmkarı Paulo Rangeldə daxil olmaqla, bir sıra görüşlər keçirəcək. Görüşlərdə iki ölkə arasında sənayə sahəsində, xüsusilə dənizçiliklə bağlı əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Həmçinin H. Fidanın Türkiyə-Aİ münasibətlərini də müzakirə edəcəyi qeyd olunub:

    "Fidanın Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına, qurumun rəhbərliyindəki təhlükəsizlik və müdafiə layihə və proqramlarına daxil edilməsinin daşıdığı kritik önəmin vurğulaması gözlənilir".

    Hakan Fidan Türkiyə Avropa İttifaqı
    В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕС

    Son xəbərlər

    15:13

    "SpaceX" "Starlink" internet peyklərindən ibarət onlarla qrupu orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:11

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla yeni təbii qaz müqaviləsi imzalanıb

    Digər
    15:05

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Region
    14:47

    Zelenski Rusiyanın 95 fiziki və 70 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    14:33
    Foto
    Video

    Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    14:24

    İranın XİN başçısı: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsi zəruridir

    Region
    14:22

    İngiltərə klubu "Qalatasaray"ın futbolçu üçün göndərdiyi təklifi rədd edib

    Futbol
    14:05

    "Çelsi" 25 yaşlı italiyalı Sandro Tonalinin transferini planlaşdırır

    Futbol
    13:53

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti