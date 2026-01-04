В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕС
В регионе
- 04 января, 2026
- 15:14
В рамках визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Португалию 5 декабря запланированы встречи на высоком уровне, на которых основной темой обсуждения будет подключение страны к новой промышленной стратегии Евросоюза.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, Фидан проведет ряд важных встреч, в том числе со своим португальским коллегой Пауло Рангелем.
Отмечается, что на переговорах будут также обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере, особенно в области морского дела, а также партнерство Турции с ЕС:
"Ожидается, что Хакан Фидан подчеркнет критическую важность участия Турции в промышленной стратегии ЕС, а также в проектах и программах безопасности и обороны под руководством Евросоюза".
Последние новости
16:18
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
16:16
В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"Формула 1
15:53
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
15:37
Столица Экваториальной Гвинеи перенесена с острова на материкДругие страны
15:24
Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газуДругие
15:21
В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государстваВ регионе
15:14
В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕСВ регионе
15:01
Минэнерго Турции: Первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 95%В регионе
14:46
Фото
Видео