В Португалии будет обсуждаться подключение Турции к промышленной стратегии ЕС

    В регионе
    04 января, 2026
    15:14
    В рамках визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Португалию 5 декабря запланированы встречи на высоком уровне, на которых основной темой обсуждения будет подключение страны к новой промышленной стратегии Евросоюза.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, Фидан проведет ряд важных встреч, в том числе со своим португальским коллегой Пауло Рангелем.

    Отмечается, что на переговорах будут также обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере, особенно в области морского дела, а также партнерство Турции с ЕС:

    "Ожидается, что Хакан Фидан подчеркнет критическую важность участия Турции в промышленной стратегии ЕС, а также в проектах и программах безопасности и обороны под руководством Евросоюза".

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq
    FM Fidan to visit Portugal to mull Türkiye's inclusion in EU's industrial strategy

