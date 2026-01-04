İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla yeni təbii qaz müqaviləsi imzalanıb

    Digər
    • 04 yanvar, 2026
    • 15:11
    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla yeni təbii qaz müqaviləsi imzalanıb

    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təbii qaz üzrə 33 milyard kubmetrlik yeni müqavilə imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Kanal 7" telekanalına müsahibəsində Türkiyənin enerji və təbii ehtiyatlar naziri Alparslan Bayraktar deyib.

    O bildirib ki, anlaşma çərçivəsində Xəzər dənizindəki Abşeron yatağından hər il 2,25 milyard kubmetr olmaqla, 15 il ərzində qaz tədarük ediləcək.

    Nazirin sözlərinə görə, müqavilə 2029-cu ildə başlayacaq və 2040-cı illərə qədər davam edəcək.

    "Mövcud infrastrukturumuzdan istifadə edərək bu qazı Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri vasitəsilə ölkəmizə gətirəcəyik", - Bayraktar vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, uzunmüddətli müqavilələr və diversifikasiya strategiyası sayəsində Türkiyə enerji təchizatının təhlükəsizliyini təmin edir və yanacağı rəqabətqabiliyyətli qiymətlərlə tənzimləməyə davam edəcək.

    Alparslan Bayraktar təbii qaz Türkiyə
    Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу

    Son xəbərlər

    15:13

    "SpaceX" "Starlink" internet peyklərindən ibarət onlarla qrupu orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:11

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla yeni təbii qaz müqaviləsi imzalanıb

    Digər
    15:05

    Portuqaliyada Türkiyənin Aİ-nin sənaye strategiyasına daxil edilməsi müzakirə olunacaq

    Region
    14:47

    Zelenski Rusiyanın 95 fiziki və 70 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    14:33
    Foto
    Video

    Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    14:24

    İranın XİN başçısı: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsi zəruridir

    Region
    14:22

    İngiltərə klubu "Qalatasaray"ın futbolçu üçün göndərdiyi təklifi rədd edib

    Futbol
    14:05

    "Çelsi" 25 yaşlı italiyalı Sandro Tonalinin transferini planlaşdırır

    Futbol
    13:53

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti