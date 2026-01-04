Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 04 января, 2026
    • 15:24
    Байрактар: Турция и Азербайджан подписали новое соглашение по природному газу

    Турция и Азербайджан подписали новый долгосрочный контракт по поставкам природного газа общим объемом 33 млрд кубометров.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в рамках договоренностей в течение 15 лет ежегодно с месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет поставляться по 2,25 млрд кубометров газа.

    Министр отметил, что реализация контракта начнется в 2029 году и продлится до 2040-х годов.

    "Используя существующую инфраструктуру, мы будем доставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум", - подчеркнул Байрактар.

    Он также добавил, что стратегия долгосрочных контрактов и диверсификации источников поставок укрепляет безопасность энергоснабжения Турции и позволяет обеспечивать газ по конкурентоспособным ценам.

    Согласно отчету Агентства по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), за январь-октябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в Турцию 9 млрд 798,4 млн кубометров природного газа. Это на 3,5% больше, чем за соответствующий период 2024 года.

    В настоящее время Азербайджан является вторым после России экспортером природного газа в Турцию. По данным агентства, в 2024 году Азербайджан поставил в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (на 11,9% больше по сравнению с показателем 2023 года).

    В настоящее время Турция снабжается азербайджанским газом, добываемым в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" месторождения "Шахдениз".

    Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 60-х годах прошлого века. Объем газа в нем составляет 350 млрд кубометров.

    В 2009 году был подписан контракт между французской компанией Total и азербайджанской SOCAR по месторождению "Абшерон". 4 августа 2023 года было подписано соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о приобретении 30% доли участия в разработке данного месторождения. По контракту, доли участия SOCAR и TotalEnergies составляют по 35% соответственно.

