Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib
Hadisə
- 04 yanvar, 2026
- 14:33
Sumqayıt şəhərində altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, iki "Opel", "Toyota Prius", "VAZ-2104", "Changan" və "BMW" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəzaya səbəb kimi sürücülər tərəfindən ara məsafəsinin gözlənilməməsi göstərilir.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
