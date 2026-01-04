İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    04 yanvar, 2026
    14:33
    Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib

    Sumqayıt şəhərində altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, iki "Opel", "Toyota Prius", "VAZ-2104", "Changan" və "BMW" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəzaya səbəb kimi sürücülər tərəfindən ara məsafəsinin gözlənilməməsi göstərilir.

    Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Sumqayıt zəncirvari yol qəzası
    Foto
