    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилей

    Происшествия
    • 04 января, 2026
    • 14:46
    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилей.

    Как сообщает местное бюро Report, инцедент был зафиксирован на проспекте Сулх.

    По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили марок Opel (два автомобиля), Toyota Prius, VAZ-2104, Changan и BMW. Причиной аварии, как указывают водители, стало несоблюдение дистанции.

    По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

    Сумгайыт ДТП цепная авария
    Фото
