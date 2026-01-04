В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилей
Происшествия
- 04 января, 2026
- 14:46
В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилей.
Как сообщает местное бюро Report, инцедент был зафиксирован на проспекте Сулх.
По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили марок Opel (два автомобиля), Toyota Prius, VAZ-2104, Changan и BMW. Причиной аварии, как указывают водители, стало несоблюдение дистанции.
По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.
Последние новости
14:46
Фото
В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием шести автомобилейПроисшествия
14:44
В Германии сообщили о поджоге электростанции в Берлине левой группировкойДругие страны
14:32
Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с АзербайджаномВ регионе
14:26
SpaceX вывела на орбиту группу десятки интернет-спутников StarlinkДругие страны
14:09
Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФДругие страны
13:54
ГУДП призвало водителей к бдительности на дорогахПроисшествия
13:41
"Челси" планирует трансфер 25-летнего итальянца Сандро ТоналиФутбол
13:39
В Азербайджане завтра ожидается гололедЭкология
13:23