İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Region
    • 04 yanvar, 2026
    • 13:53
    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Bu həftə ölkənin xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin iştirakı ilə İran parlamentinin Xarici siyasət və milli təhlükəsizlik komissiyasının və Müdafiə komitəsinin iclası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, iclasda xarici kəşfiyyat xidmətləri və hökumətlərin milli qurumlara sızmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan layihə müzkairə olunacaq, XİN rəhbəri və onu müavinlərinin fəaliyyəti təhlil ediləcək, həmçinin dünyada baş verən son hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.

    Parlamentin Müdafiə komitəsinin iclasında isə müttəfiq ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, elmi və hərbi ittifaqın yaradılması üzrə planın hazırlanması məsələsinə diqqət yetiriləcək.

    İclasların dəqiq keçirilmə tarixi açıqlanmayıb.

    İran Parlament xarici siyasət Təhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    14:47

    Zelenski Rusiyanın 95 fiziki və 70 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    14:33
    Foto

    Sumqayıtda altı avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    14:24

    İranın XİN başçısı: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsi zəruridir

    Region
    14:22

    İngiltərə klubu "Qalatasaray"ın futbolçu üçün göndərdiyi təklifi rədd edib

    Futbol
    14:05

    "Çelsi" 25 yaşlı italiyalı Sandro Tonalinin transferini planlaşdırır

    Futbol
    13:53

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

    Region
    13:32

    DYP: Yuxusuz və yorğun halda sükan arxasına əyləşməkdən çəkinin

    Hadisə
    13:26

    Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb

    Ekologiya
    13:14

    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyat keçirilib, 202 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti