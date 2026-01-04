Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государства

    В регионе
    • 04 января, 2026
    • 15:21
    Парламент Ирана рассмотрит меры по предотвращению вмешательства агентов иностранных разведслужб в деятельность государственных учреждений страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе в рамках заседаний Комиссии по внешней политике и нацбезопасности и Комитета по обороне с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

    Сообщается, что на заседании также будет проанализирована деятельность главы МИД и его заместителей, а также состоится обмен мнениями о последних событиях в мире.

    На заседании Комитета по обороне будет уделено внимание вопросу разработки плана по созданию политического, экономического, научного и военного союза со странами-партнерами.

    Точная дата проведения заседаний пока не сообщается.

    İran parlamentində xarici kəşfiyyat xidmətlərinin milli qurumlara sızması müzakirə olunacaq

