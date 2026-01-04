В Иране рассмотрят план предотвращения вмешательства иноагентов в дела государства
Парламент Ирана рассмотрит меры по предотвращению вмешательства агентов иностранных разведслужб в деятельность государственных учреждений страны.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе в рамках заседаний Комиссии по внешней политике и нацбезопасности и Комитета по обороне с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
Сообщается, что на заседании также будет проанализирована деятельность главы МИД и его заместителей, а также состоится обмен мнениями о последних событиях в мире.
На заседании Комитета по обороне будет уделено внимание вопросу разработки плана по созданию политического, экономического, научного и военного союза со странами-партнерами.
Точная дата проведения заседаний пока не сообщается.