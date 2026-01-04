İranın XİN başçısı: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsi zəruridir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bu ölkənin Bakıdakı səfiri Müctəba Dəmirçilu ilə görüşündə Azərbaycanla münasibətlərin perspektivi barədə danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin "Telegram" kanalında məlumat paylaşılıb.

    Bildirilib ki, səfir A. Əraqçini ikitərəfli münasibətlərin son vəziyyəti barədə məlumatlandırıb.

    İran XİN-in rəhbəri yaxşı qonşuluq siyasətinin daha təsirli şəkildə irəlilədilməsi üçün Azərbaycanla iqtisadi, tranzit, siyasi, mədəni və humanitar sahələrdə münasibətlərin davamlı şəkildə gücləndirilməsi və genişləndirilməsi zərurətini vurğulayıb.

    Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном
    Iran stresses need to deepen ties with Azerbaijan

