Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном
В регионе
- 04 января, 2026
- 14:32
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил перспективы отношений с Азербайджаном на встрече с послом Ирана в нашей стране Муджтабой Демирчилу.
Как сообщает Report, об этом говорится в телеграм-канале главы иранского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что посол проинформировал Арагчи о текущем состоянии двусторонних отношений.
Глава МИД Ирана сослался на конструктивный диалог с Азербайджаном, подчеркнув необходимость постоянного укрепления и расширения сотрудничества двух стран в экономической, транзитной, политической, культурной и гуманитарной сферах для более эффективного продвижения политики добрососедства.
Также он отметил важность интенсификации консультаций между Тегераном и Баку по этим направлениям.
