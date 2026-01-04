Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

    В регионе
    04 января, 2026
    • 14:32
    Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил перспективы отношений с Азербайджаном на встрече с послом Ирана в нашей стране Муджтабой Демирчилу.

    Как сообщает Report, об этом говорится в телеграм-канале главы иранского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что посол проинформировал Арагчи о текущем состоянии двусторонних отношений.

    Глава МИД Ирана сослался на конструктивный диалог с Азербайджаном, подчеркнув необходимость постоянного укрепления и расширения сотрудничества двух стран в экономической, транзитной, политической, культурной и гуманитарной сферах для более эффективного продвижения политики добрососедства.

    Также он отметил важность интенсификации консультаций между Тегераном и Баку по этим направлениям.

    İranın XİN başçısı: Azərbaycanla siyasi və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsi zəruridir
    Iran stresses need to deepen ties with Azerbaijan

