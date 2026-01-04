İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 04 yanvar, 2026
    • 14:47
    Zelenski Rusiyanın 95 fiziki və 70 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski əksəriyyəti Rusiya vətəndaşları və rezidentləri olan 95 fiziki, 70 hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" "Telegram" kanalı Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının qərarına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məhdudiyyətlər Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi ilə əlaqəli şirkət və rəhbərlərinə, xüsusilə rabitə, radioelektron mübarizə, mikroelektronika, eləcə də kimya, metallurgiya, mədənçıxarma və yanacaq-energetika sənayesi sahələrində fəaliyyət göstərən qurumlara şamil olunur.

    "Bu sanksiyaların məqsədi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinin fəaliyyətini çətinləşdirmək və Ukraynaya qarşı müharibə üçün silah istehsalını məhdudlaşdırmaqdır", – məlumatda deyilir.

    Ukrayna, eyni zamanda, tərəfdaşları ilə məhdudiyyətlərin sinxronlaşdırılması üzərində işləyir. Bu məhdudiyyətlərin bir hissəsi Avropa İttifaqının 20-ci sanksiyalar paketinə daxil edilə bilər.

    Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФ
    Ukraine hits Russia's defense sector with new sanctions

