    Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФ

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 14:09
    Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФ

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых граждане и резиденты Российской Федерации.

    Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина" со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны страны.

    Отмечается, что ограничения распространяются на компании и руководителей, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, в частности, в сферах связи, РЭБ, микроэлектроники, а также химической, металлургической, горнодобывающей и топливно-энергетической промышленности.

    "Цель санкций - затруднить работу российского ВПК и ограничить производство оружия для войны против Украины", - говорится в сообщении.

    Украина также работает с партнерами над синхронизацией ограничений, некоторые из которых могут войти в 20-й пакет санкций ЕС.

