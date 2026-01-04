Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых граждане и резиденты Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал "РБК-Украина" со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны страны.

Отмечается, что ограничения распространяются на компании и руководителей, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, в частности, в сферах связи, РЭБ, микроэлектроники, а также химической, металлургической, горнодобывающей и топливно-энергетической промышленности.

"Цель санкций - затруднить работу российского ВПК и ограничить производство оружия для войны против Украины", - говорится в сообщении.

Украина также работает с партнерами над синхронизацией ограничений, некоторые из которых могут войти в 20-й пакет санкций ЕС.