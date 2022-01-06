Эксперт: В Азербайджане стабилизируются цены на автомобили

В декабре 2021 года продажи на автомобильном рынке Азербайджана выросли примерно на 5% по сравнению с ноябрем.

В декабре 2021 года продажи на автомобильном рынке Азербайджана выросли примерно на 5% по сравнению с ноябрем.

Об этом Report сообщил эксперт по автомобильному рынку Эльдениз Джафаров.

По его словам, хотя в ноябре продажи резко и упали, однако в декабре ситуация уже нормализовалась.

Э. Джафаров считает, что в декабре не было каких-либо серьезных изменений в ценах на автомобили: "Больше всего в течение месяца импортировались и продавались автомобили российского производства. Несмотря на то, что эти автомобили только частично отвечают сегодняшним европейским стандартам безопасности, благодаря благоприятным ценам и условиям лизинга спрос на них сохраняется. Чаще остальных продаются автомобили “С” класса. Это автомобили с объемом двигателя от 1500 до 1800 кубических сантиметров".

Эксперт считает, что в ближайшие месяцы цены на автомобильном рынке страны останутся стабильными.