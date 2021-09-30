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"Единое окно" содействовало экспорту из Азербайджана товаров на 642 млн долларов

"Единое окно" содействовало экспорту из Азербайджана товаров на 642 млн долларов Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в сентябре 2021 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму 16,7 млн долларов США.
Бизнес
30 сентября 2021 г. 13:07
Единое окно содействовало экспорту из Азербайджана товаров на 642 млн долларов

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в сентябре 2021 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму 16,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

С 2017 года по сентябрь 2021 года Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму 641,7 млн долларов США.

Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 642 milyon dollarlıq ixraca kömək edib

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