Между Евразийским экономическим союзом и Ираном создается зона свободной торговли

Для создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном завершены процедуры, необходимые для вступления в силу временного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕЭК, состоявшийся обмен нотами в связи с завершением процедур означает, что 27 октября соглашение начнет действовать.

«Главы государств Евразийского экономического союза заявили, что формирование зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран является приоритетом в деятельности Евразийской экономической комиссии, – говорится в сообщении ЕЭК. – Это означает, что они дали нам мандат на ведение переговоров с нашими иранскими коллегами. И сегодня для нас – большой день, поскольку мы получили официальное подтверждение того, что документ совсем скоро вступит в силу».



Иранская сторона в свою очередь подчеркнула: «Для Ирана это также очень важное соглашение, которое, уверен, принесет большую пользу экономике нашей страны и нашему народу, как и народам ЕАЭС. Переговоры шли непросто, но сейчас они успешно завершены. Соглашение подписано и ратифицировано. Результат – налицо!».

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества, в том числе направленного на реализацию соглашения. Так, уже начат диалог об углублении сотрудничества между таможенными службами, осуществляется согласование формата работы бизнес-диалога, создание которого также предусмотрено соглашением.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи предложил провести в ближайшее время в Иране совместную с ЕЭК бизнес-конференцию для разъяснения иранским предпринимателям преимуществ в торговле на едином рынке ЕАЭС.

Согласно подписанному в прошлом году межправительственному соглашению о создании на три года зоны свободной торговли между Россией и Ираном., планируется, что в эту восточную страну с таможенными преференциями будут поступать виды мяса, кондитерские изделия, лекарства, а в ЕАЭС будет легче попасть иранским овощам, фруктам, стройматериалам.

Соглашение было подписано в Астане 17 мая 2018 года для того, чтобы помочь развитию торгово-экономического сотрудничества между сторонами путём либерализации правил их взаимной торговли.

Документом закрепляются преференциальные ставки таможенных пошлин, а также импортирующая сторона должна признавать санитарные и фитосанитарные меры экспортирующей стороны как эквивалентные. При этом стороны договорились не позднее чем в течение 1 года с даты вступления соглашения в силу о начале переговоров для заключения постоянного соглашения о свободной торговле и заключить его не позднее чем через 3 года после даты вступления в силу соглашения либо принять решение о продлении его действия.