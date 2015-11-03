Два социальных проекта Azercell удостоены престижной награды

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Лидирующий мобильный оператор Азербайджана компания Azercell Telecom в очередной раз удостоилась награды от представительства Американской Торговой Палаты (AmCham).

Об этом сообщили Report в пресс-службе Azercell.

Две инициативы Azercell Telecom в области Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) набрали наибольшее количество голосов и были объявлены победителями со стороны членов отборочной комиссии AmCham.

Среди КСО-проектов, представленных на конкурс, Центр инноваций и предпринимательства Barama занял второе место в номинации "Экономическая мощь". А в номинации "Культура" особого внимания удостоилась деятельность Компании по поддержке Детского паралимпийского комитета.

"Центр инноваций и предпринимательства Barama, созданный при Azercell Telecom, претворяет в жизнь огромную работу в области выявления талантливой молодежи и поддержки их инициатив. По сегодняшний день десятки молодых людей претворили в жизнь различные проекты в центре Barama, часть из которых уже создали свои компании", - говорится в информации.

По информации, за 18 лет своей деятельности Azercell Telecom регулярно оказывает помощь и всестороннюю поддержку сиротам, детям с различными проблемами в целях защиты их здоровья, получения ими образования и ведения здорового образа жизни. Интеграция детей из Паралимпийского комитета в общество посредством данного проекта является серьезным стимулом для их мотивации на новые достижения.

Отметим, что объединяющий в своих рядах более 260 компаний и организаций, AmCham выявляет самые лучшие КСО-проекты и проводит их оценивание с целью стимулирования подобных инициатив. В прошлом году Azercell уже удостаивалась награды от AmCham за свои социальные проекты.