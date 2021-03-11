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Число желающих создать бизнес в Карабахе превысило 400 человек

Число желающих создать бизнес в Карабахе превысило 400 человек На заседании был обсужден вопрос участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана
Бизнес
11 марта 2021 г. 17:17
Число желающих создать бизнес в Карабахе превысило 400 человек

Состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при координационном штабе, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании был обсужден вопрос участия иностранных компаний в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Согласно информации, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики обеспечивает прием, анализ обращений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на этих территориях, информирование предпринимателей, предоставление соответствующих рекомендаций и направление обращений по адресу.

С целью осуществления предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях от физических и юридических лиц в агентство поступило 409 обращений. Из этих заявок 104 (25%) касаются торговли и услуг, 93 (23%) промышленности, 69 (17%) сельского хозяйства, 70 (17%) строительства, 34 (8%) туризма, 5 (1,2%) образования, 1 (0,2%) транспорта и логистики и 33 (8,5%) других отраслей. 53 из них были поданы компаниями, представляющими 12 зарубежных стран (в основном из Турции, России, Пакистана, Венгрии, Казахстана).

Иностранные компании - заявители намерены участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации земель в качестве инвесторов или подрядчиков.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента страны от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda biznes qurmaq istəyənlərin sayı 400-ü keçib

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