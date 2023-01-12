Чешские компании могут быть привлечены к проектам “умный город” и “умное село” в Азербайджане

Азербайджан может сотрудничать с чешскими компаниями в cфере автомобильной промышленности, проектах “Умный город”, “Умное село”.

Азербайджан может сотрудничать с чешскими компаниями в cфере автомобильной промышленности, проектах “умный город” и “умное село”.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра, сопредседателя смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Сахиба Мамедова с заместителем министра промышленности и торговли Чехии Петром Треснаком.

На встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов, проведенных обсуждений на развитие азербайджано-чешского сотрудничества. Обращая внимание на потенциал укрепления экономического и торгового партнерства, С.Мамедов отметил, что смешанная комиссия в этом плане является полезной платформой. Он заявил, что между нашими странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере торговли, промышленности, транспорта и туризма.

П.Треснак отметил взаимовыгодное сотрудничество между странами и поделился мнением о направлениях расширения связей.

На встрече были также обсуждены вопросы деятельности межправительственной комиссии, расширения экономико-торгового сотрудничества.