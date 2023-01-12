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Чешские компании могут быть привлечены к проектам “умный город” и “умное село” в Азербайджане

Чешские компании могут быть привлечены к проектам “умный город” и “умное село” в Азербайджане Азербайджан может сотрудничать с чешскими компаниями в cфере автомобильной промышленности, проектах “Умный город”, “Умное село”.
Бизнес
12 января 2023 г. 17:30
Чешские компании могут быть привлечены к проектам “умный город” и “умное село” в Азербайджане

Азербайджан может сотрудничать с чешскими компаниями в cфере автомобильной промышленности, проектах “умный город” и “умное село”.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра, сопредседателя смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Чехией Сахиба Мамедова с заместителем министра промышленности и торговли Чехии Петром Треснаком.

На встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов, проведенных обсуждений на развитие азербайджано-чешского сотрудничества. Обращая внимание на потенциал укрепления экономического и торгового партнерства, С.Мамедов отметил, что смешанная комиссия в этом плане является полезной платформой. Он заявил, что между нашими странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере торговли, промышленности, транспорта и туризма.

П.Треснак отметил взаимовыгодное сотрудничество между странами и поделился мнением о направлениях расширения связей.

На встрече были также обсуждены вопросы деятельности межправительственной комиссии, расширения экономико-торгового сотрудничества.

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Версия на английском языке Czech companies may be involved in smart city and smart village projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çexiya şirkətləri Azərbaycanda “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələrinə cəlb edilə bilər

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