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Частные дома и дачи в Баку подорожали

Частные дома и дачи в Баку подорожали В августе текущего года цены на частные дома и дачи в Баку в месячном сравнении выросли на 6,76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,39%.
Бизнес
13 сентября 2021 г. 11:51
Частные дома и дачи в Баку подорожали

В августе текущего года цены на частные дома и дачи в Баку в месячном сравнении выросли на 6,76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,39%.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

"Цены на аренду частных домов и дач за месяц снизились на 0,66%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,69%”, - отметил Н.Ибрагимов.

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Версия на английском языке Housing prises on rise in Baku
Версия на азербайджанском языке Fərdi yaşayış və bağ evləri bahalaşıb

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