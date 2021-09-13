Частные дома и дачи в Баку подорожали

В августе текущего года цены на частные дома и дачи в Баку в месячном сравнении выросли на 6,76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,39%.

В августе текущего года цены на частные дома и дачи в Баку в месячном сравнении выросли на 6,76%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,39%.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

"Цены на аренду частных домов и дач за месяц снизились на 0,66%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 7,69%”, - отметил Н.Ибрагимов.