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Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 890 млн долларов

Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 890 млн долларов С 2017 года по август 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через "Единое окно", составила 889,3 млн долларов США.
Бизнес
30 сентября 2022 г. 11:44
Центр поддержки экспорта Единое окно содействовал экспорту на 890 млн долларов

С 2017 года по август 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через "Единое окно", составила 889,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, стоимость ненефтяного экспорта, осуществленного в сентябре этого года через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 24,7 млн долларов США, что на 8 млн долларов или 47,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 890 milyon dollarlıq ixraca kömək edib

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