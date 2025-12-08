BP в Азербайджане за 9 месяцев осуществила импортных операций на $170 млн
Бизнес
- 08 декабря, 2025
- 10:36
Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре этого года осуществила 6 250 импортных операций на сумму $170 млн.
Как сообщает "Report", об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".
По его словам, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил $130 млн.
"То есть с годами деятельность расширяется, появляются новые проекты, и активность импортно-экспортных операций ни в коем случае не уменьшилась", - отметил он.
