BP в Азербайджане за 9 месяцев осуществила импортных операций на $170 млн

Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре этого года осуществила 6 250 импортных операций на сумму $170 млн.

Как сообщает "Report", об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

По его словам, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил $130 млн.

"То есть с годами деятельность расширяется, появляются новые проекты, и активность импортно-экспортных операций ни в коем случае не уменьшилась", - отметил он.