BP-nin idxal əməliyyatlarının ümumi dəyəri artıb
Biznes
- 08 dekabr, 2025
- 10:26
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "BP-Azerbaijan" şirkəti 170 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 250 idxal əməliyyatı həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 130 milyon ABŞ dolları olub.
"Yəni illər keçdikcə fəaliyyətdə kifayət qədər genişlənmələr, yeni layihələr var və idxal-ixrac əməliyyatları da aktivliyini heç bir şəkildə azaltmayıb", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
11:01
"YAŞAT" Fondu müalicə və psixoloji dəstək xərcləri üçün 38 milyon manata yaxın pul xərcləyibSosial müdafiə
10:59
Azərbaycan iş adamlarının gələn ilin əvvəlində Dağıstana səfəri planlaşdırılırBiznes
10:58
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının qeydiyyat bölməsində yeni xidmət istifadəyə verilibSağlamlıq
10:55
Sumqayıtda 2 min abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
10:54
"SOCAR Hackathon 2025"in rəsmi tərəfdaşı məlum olubEnergetika
10:53
İSB "Yaşıl Kart" sistemi çərçivəsində böyük məbləğdə ödəniş edibMaliyyə
10:49
"YAŞAT" Fondu kredit və borc öhdəlikləri ilə bağlı 7 milyon manatdan çox pul xərcləyibDaxili siyasət
10:48
Naxçıvanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-dən çox artıbBiznes
10:43