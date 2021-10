BP присоединилась к BMW и Daimler как акционер компании по зарядке EV

Британская нефтяная компания BP стала третьим акционером Digital Charging Solutions GmbH (DCS) после успешного закрытия сделки в сфере слияния и поглощения (M&A).

Как передает Report со ссылкой на petrolplaza, британская энергетическая компания приобрела 33,3% акций DCS в рамках увеличения капитала. BMW Group и Daimler Mobility AG остаются акционерами DCS, каждый из которых владеет 33,3% акций.

Все три акционера разделяют стремление продвигать электрификацию [автотранспорта] и проложить путь к устойчивой мобильности. При этом BP стремительно развивает свой бизнес по зарядке электромобилей (EV) по всему миру и планирует к 2030 году иметь более 70 тыс. общественных точек зарядки.

DCS играет важную роль в стратегии электрификации автомобильной отрасли. Компания работает с крупными производителями первоклассного оборудования, что позволяет ей интегрировать свои решения для зарядки в операционные системы транспортных средств и цифровые экосистемы производителей оборудования. Digital Charging Solutions GmbH поддерживает бренд CHARGE NOW в совместном предприятии YOUR NOW BMW Group и Daimler Mobility AG и предоставляет такие услуги по зарядке электромобилей, как Mercedes me Charge, BMW Charging и MINI Charging.

Благодаря этой сделке водители EV получат доступ к дополнительным 9 тыс. точкам быстрой и сверхбыстрой зарядки (150 кВт и выше) через европейскую сеть зарядки BP — Aral Pulse в Германии и BP Pulse в Великобритании.

«Мы рады приветствовать BP как сильного партнера, который разделяет наше видение развития электрификации. Формируя это стратегическое сотрудничество с одной из крупнейших энергетических компаний в мире, мы предоставим водителям расширенный доступ к удобной и бесперебойной экосистеме зарядки именно там, где и когда они в этом нуждаются», — сказал Геро Гётценбергер, директор по стратегии и решениям для цифровой мобильности Daimler Mobility AG.

Компания BP быстро расширяет свою сеть сверхбыстрых зарядных устройств и планирует к концу года иметь около 250 таких точек, работающих в розничных локациях BP в Великобритании, и еще 500 — в сети Aral в Германии.