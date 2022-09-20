Бизнес по производству российского масла, продаваемого на азербайджанском рынке, перейдет армянину

Американская агропромышленная компания Bunge, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла (торговые марки "Олейна", Ideal), продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России.

Американская агропромышленная компания Bunge, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла (торговые марки "Олейна", Ideal), продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", - заявили в компании.

Напомним, Bunge - американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Ее штат составляет около 23 тыс сотрудников в более чем 40 странах.

В производство этой компании входят торговые марки “Олейна” и Ideal, продаваемые и на азербайджанском рынке.