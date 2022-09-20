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Бизнес по производству российского масла, продаваемого на азербайджанском рынке, перейдет армянину

Бизнес по производству российского масла, продаваемого на азербайджанском рынке, перейдет армянину Американская агропромышленная компания Bunge, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла (торговые марки "Олейна", Ideal), продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России.
Бизнес
20 сентября 2022 г. 13:35
Бизнес по производству российского масла, продаваемого на азербайджанском рынке, перейдет армянину

Американская агропромышленная компания Bunge, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла (торговые марки "Олейна", Ideal), продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", - заявили в компании.

Напомним, Bunge - американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Ее штат составляет около 23 тыс сотрудников в более чем 40 странах.

В производство этой компании входят торговые марки “Олейна” и Ideal, продаваемые и на азербайджанском рынке.

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Версия на английском языке Armenian businessman buys Russian oil production facilities from int'l company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bazarında satılan Rusiya yağının istehsal biznesini erməni alır

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