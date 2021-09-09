Бизнес-делегация Волгоградской области РФ посетила Азербайджан

9 сентября в офисе представительства РЭЦ в Азербайджане состоялась встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и советника посольства России в Азербайджане Алексея Студнярского с бизнес-делегацией Волгоградской области.

9 сентября в офисе представительства РЭЦ в Азербайджане состоялась встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и советника посольства России в Азербайджане Алексея Студнярского с бизнес-делегацией Волгоградской области.

Как сообщает Report, бизнес-миссия малых и средних волгоградских предприятий организована областным Центром поддержки экспорта. В ходе визита в Азербайджан восемь компаний Волгоградской области посетили местных действующих и потенциальных партнеров и провели ряд переговоров и презентаций своей продукции.

Предлагаемый ассортимент волгоградской продукции широк: электрооборудование (компания "Энергомашсервис"), промышленная и бытовая химия ("СМ-Сервис", "Дьютибокс", "Бионикс"), жидкая керамическая теплоизоляция ("Броня"), продукция АПК и пищевой промышленности ("Фермалэнд", "Межрегионагрохим", "Фроловский элеватор").

Встреча в рамках бизнес-миссии позволила определить конкретные ниши азербайджанского рынка для волгоградской продукции.

Как отметил Руслан Мирсаяпов, Торговое представительство России в Азербайджане совместно с представительством РЭЦ и представителем Федеральной таможенной службы окажет волгоградским компаниям содействие в дальнейшей деятельности на рынке Азербайджана.