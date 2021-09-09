О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бизнес-делегация Волгоградской области РФ посетила Азербайджан

Бизнес-делегация Волгоградской области РФ посетила Азербайджан 9 сентября в офисе представительства РЭЦ в Азербайджане состоялась встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и советника посольства России в Азербайджане Алексея Студнярского с бизнес-делегацией Волгоградской области.
Бизнес
9 сентября 2021 г. 17:54
Бизнес-делегация Волгоградской области РФ посетила Азербайджан

9 сентября в офисе представительства РЭЦ в Азербайджане состоялась встреча торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова и советника посольства России в Азербайджане Алексея Студнярского с бизнес-делегацией Волгоградской области.

Как сообщает Report, бизнес-миссия малых и средних волгоградских предприятий организована областным Центром поддержки экспорта. В ходе визита в Азербайджан восемь компаний Волгоградской области посетили местных действующих и потенциальных партнеров и провели ряд переговоров и презентаций своей продукции.

Предлагаемый ассортимент волгоградской продукции широк: электрооборудование (компания "Энергомашсервис"), промышленная и бытовая химия ("СМ-Сервис", "Дьютибокс", "Бионикс"), жидкая керамическая теплоизоляция ("Броня"), продукция АПК и пищевой промышленности ("Фермалэнд", "Межрегионагрохим", "Фроловский элеватор").

Встреча в рамках бизнес-миссии позволила определить конкретные ниши азербайджанского рынка для волгоградской продукции.

Как отметил Руслан Мирсаяпов, Торговое представительство России в Азербайджане совместно с представительством РЭЦ и представителем Федеральной таможенной службы окажет волгоградским компаниям содействие в дальнейшей деятельности на рынке Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству
Азербайджан и Казахстан подписали меморандум по торговому сотрудничеству
9 сентября 2021 г. 17:23
Азербайджан нарастил прямые инвестиции в экономику Кыргызстана
Азербайджан нарастил прямые инвестиции в экономику Кыргызстана
9 сентября 2021 г. 11:32
Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons
Инвестфонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций Four Seasons
9 сентября 2021 г. 08:41
Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии
Азербайджан возобновил инвестиции в экономику Грузии
8 сентября 2021 г. 12:45
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%
8 сентября 2021 г. 10:12
Цена биткойна упала до 45,97 тыс. долларов
Цена биткойна упала до 45,97 тыс. долларов
7 сентября 2021 г. 20:35
Швеция хочет повысить налог на «нефтяные» авто, стимулировать покупку электромобилей
Швеция хочет повысить налог на «нефтяные» авто, стимулировать покупку электромобилей
7 сентября 2021 г. 14:04
В Астрахани состоится Каспийская школа волонтерства
В Астрахани состоится Каспийская школа волонтерства
7 сентября 2021 г. 13:13
ЦАЭРК: Доход от экспорта фруктов и овощей достиг 365 млн долларов
ЦАЭРК: Доход от экспорта фруктов и овощей достиг 365 млн долларов
7 сентября 2021 г. 11:57
В Азербайджане обсудили поддержку проектов по зеленой энергетике
В Азербайджане обсудили поддержку проектов по "зеленой энергетике"
7 сентября 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi