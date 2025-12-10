Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    AZPROMO: Турецкие компании проявляют высокий интерес к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 12:01
    На сегодняшний день более 100 турецких компаний подали заявки на участие в проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по Продвижению Экспорта и Инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы на пресс-конференции, посвященной II Азербайджано-Турецкому инвестиционному форуму в Баку.

    "После освобождения территорий Азербайджана от оккупации мы наблюдаем большую активность турецких компаний в восстановительных и строительных работах. Как известно, в Стамбуле работает торговый представитель Азербайджана, который активно организует визиты турецких бизнесменов в нашу страну. Практически каждый месяц мы принимаем несколько делегаций, знакомим их с возможностями. Организуем встречи предпринимателей с коллегами в соответствующих областях. Также в рамках инвестиционного форума будут организованы визиты прибывших в Азербайджан турецких бизнесменов в экономические зоны, где они ознакомятся с имеющимися там возможностями", - отметил он.

