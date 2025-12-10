Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане

    Внутренняя политика
    10 декабря, 2025
    • 18:30
    Лейла Алиева приняла участие в международной конференции в Туркменистане

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 10 декабря приняла участие в международной конференции "Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития", проходившей в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши.

    Как сообщает Report, гости сначала ознакомились с выставкой, демонстрирующей богатое культурное наследие и современные достижения Туркменистана.

    На ней также были представлены стенды, наглядно показывающие успехи страны в различных областях, активное участие женщин в государственном строительстве, экономике, науке, образовании и здравоохранении.

    Конференция объединила представителей международных организаций и экспертов для обсуждения важных инициатив в области укрепления роли женщин и продвижения глобальной повестки устойчивого развития.

