Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию
- 10 декабря, 2025
- 18:28
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 декабря отправился с рабочим визитом в Венгрию.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.
Отмечается, что в рамках визита 11 декабря запланированы проведение 3-го заседания Стратегического диалога Азербайджан-Венгрия, а также встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и другими высокопоставленными официальными лицами.
