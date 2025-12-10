Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 18:28
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 декабря отправился с рабочим визитом в Венгрию.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел в соцсети X.

    Отмечается, что в рамках визита 11 декабря запланированы проведение 3-го заседания Стратегического диалога Азербайджан-Венгрия, а также встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и другими высокопоставленными официальными лицами.

