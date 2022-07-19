AZPROMO: Ненефтяной экспорт в июне вырос на 6%

В июне текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,6 млн долларов США.

В июне текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,6 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, во втором квартале текущего года стоимость ненефтяного экспорта страны выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 730,4 млн долларов США, а в первом полугодии – на 25,4%, до 1 457,6 млн долларов.

В прошлом году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 47,2%, до 2 713,4 млн долларов.