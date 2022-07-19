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AZPROMO: Ненефтяной экспорт в июне вырос на 6%

AZPROMO: Ненефтяной экспорт в июне вырос на 6% В июне текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,6 млн долларов США.
Бизнес
19 июля 2022 г. 11:49
AZPROMO: Ненефтяной экспорт в июне вырос на 6%

В июне текущего года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 269,6 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, во втором квартале текущего года стоимость ненефтяного экспорта страны выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 730,4 млн долларов США, а в первом полугодии – на 25,4%, до 1 457,6 млн долларов.

В прошлом году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 47,2%, до 2 713,4 млн долларов.

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Версия на английском языке AZPROMO: Azerbaijan's non-oil exports up by 6% in June
Версия на азербайджанском языке AZPROMO: "İyunda qeyri-neft ixracı 6% artıb"

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