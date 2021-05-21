AzerGold: Внедрение стимулирующих механизмов на ювелирном рынке расширит эту сферу

Наша страна известна своими историческими ювелирными традициями

В целях поощрения предпринимателей, занимающихся производством и переработкой ювелирных изделий из золота и серебра, 23 февраля 2021 года в Азербайджане были внесены изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на бизнес-форуме "Ювелирное производство: текущее состояние и перспективы".

"Также, согласно постановлению Кабинета министров "О внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики" от 5 апреля 2021 года, с 6 мая 2021 года от 15-процентной ввозной таможенной пошлины освобождены ввозимые в Азербайджан необработанные серебро и золото.

Несомненно, в результате указанных изменений ожидается заметное развитие ювелирной сферы, а также увеличение до двух раз поступлений в бюджет страны в виде налогов и сборов. Кроме того, теперь у производителей золота будет возможность официально закупать сырье и осуществлять экспорт золотых изделий из этого сырья. Кроме того, внедрение механизма контроля за оборотом и качеством ювелирных изделий, формирование механизмов финансирования и стимулирования на ювелирном рынке приведет к дальнейшему расширению этой сферы, увеличению инвестиций предпринимателей в эту отрасль.

Наша страна известна своими историческими ювелирными традициями. Хотя в последнее время в этой области наблюдается спад, я считаю, что создание школ профессионального образования с целью передачи этой профессии из поколения в поколение является чрезвычайно важным вопросом", - сказал он.