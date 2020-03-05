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Азербайджан запустит массовое производство авто бизнес-класса - ЭКСКЛЮЗИВ

​Азербайджан запустит массовое производство авто бизнес-класса

Массовая сборка автомобилей бизнес-класса начнется в скором времени на автозаводе в Нефтчалинском промышленном квартале.

Об этом сообщил Report председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

По словам Ахундова, автомобили будут стоить от 40 тысяч манатов: "В скором времени мы представим новую модель KhazarCC. Это модель бизнес-класса, оснащенная новейшим оборудованием, с автоматической коробкой передач. Мы уже выпустили 30 единиц Khazar CC, стоимость которых в зависимости от модификации будет в пределах 40-45 тысяч манатов. Наши конкуренты предлагают авто с аналогичной комплектацией по цене от 56 тысяч манатов".

Новый автомобиль выпускается совместно с рядом китайских автопроизводителей, добавил он.

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