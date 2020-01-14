​Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 65%

В 2019 году в Азербайджан импортировано 47 710 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 18 834 единиц или 65,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 250 единиц или на 84,2% – до 547, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 17 009 единиц или 65,05% - до 43 156, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 1 480 единиц или на 64,35% - до 3 780, моторных транспортных средств специального назначения – на 95 единиц или на 72% - до 227 единиц.