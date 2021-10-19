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Азербайджанские рекламщики объединяются на единой платформе

Азербайджанские рекламщики объединяются на единой платформе Общественный совет при Государственном агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и рекламные компании страны выступили с предложением об объединении рекламщиков в едином институте гражданского общества
Бизнес
19 октября 2021 г. 13:21
Азербайджанские рекламщики объединяются на единой платформе

Общественный совет при Государственном агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и рекламные компании страны выступили с предложением об объединении рекламщиков в едином институте гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Общественного совета Фархад Гарашов.

"Мы готовы оказать поддержку в этом вопросе. В ближайшее время Министерство юстиции проведет государственную регистрацию института гражданского общества рекламщиков. Цель состоит в том, чтобы проблемы в этой области озвучивать непосредственно с единой платформы и более доступно доводить их до государственных органов. Считаю, что после проведения учредительной конференции документы будут переданы в соответствующие органы, и при поддержке KOBİA этот процесс будет ускорен", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan reklamçıları vahid platformada birləşir

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