Азербайджанская продукция вызвала большой интерес на международной выставке в Китае

При поддержке Министерства экономики, Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгового представительства Азербайджана в Китае продукция 15 азербайджанских компаний была представлена на 4-й Китайской международной выставке импортных товаров и ус

При поддержке Министерства экономики, Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгового представительства Азербайджана в Китае продукция 15 азербайджанских компаний была представлена на 4-й Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo).

Как сообщили Report в Минэкономики, выставка проходила в китайском городе Шанхай с 5 по 11 ноября.

Особый интерес у участников выставки вызвали представленные в азербайджанском павильоне гранатовый сок, вино и другие алкогольные напитки, минеральные воды, мучные и кондитерские изделия, лимонад, розовое масло. В рамках выставки азербайджанские предприниматели провели встречи с зарубежными коллегами, обсудили вопросы экспорта продукции.

На конференции, проведенной в рамках выставки на тему двустороннего сотрудничества между странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" с презентацией о деловых и инвестиционных возможностях Азербайджана выступил торговый представитель нашей страны в Китае Теймур Надироглу.