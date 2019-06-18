Азербайджанцы увеличили покупку жилья в Турции

В мае этого года 90 граждан Азербайджана стали владельцами недвижимости в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, азербайджанцы увеличили покупку жилья в соседней стране на 20% или 15 квартир по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В январе-мае 464 гражданина Азербайджана приобрели жилье в Турции. Это на 132 квартиры или 39,7% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В общей сложности 3 967 иностранцев в мае приобрели жилье в Турции, что означает годовой рост на 1 534 единицы или 63%. В январе-мае квартиры купили 17 452 иностранцев, что на 7 593 единицы или 77% больше показателя за прошлый год.

Иракцы находятся на первом месте в рейтинге иностранцев, покупающих жилье в Турции. В мае они купили 594 квартир, за 5 месяцев этого года - 2 908 квартир в Турции. Следующее место в списке занимают иранцы. Граждане этой страны купили 504 квартиры в мае и 1 787 квартир – в январе-мае.

Замыкает тройку лидеров Россия, граждане которой приобрели 285 квартир в прошлом месяце и 1 074 квартир – за первые пять месяцев.