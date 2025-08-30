    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Бизнес
    • 30 августа, 2025
    • 15:55
    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 35,554 тыс тонн риса на $33 млн 584 тыс.   

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении импорт снизился на 19,1%, в стоимостном - на 26,8%.

    Расходы на импорт риса в отчетный период составили 0,2 % от общих расходов Азербайджана на импорт.      

