Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 35,554 тыс тонн риса на $33 млн 584 тыс.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении импорт снизился на 19,1%, в стоимостном - на 26,8%.

Расходы на импорт риса в отчетный период составили 0,2 % от общих расходов Азербайджана на импорт.