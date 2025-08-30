Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%
Бизнес
30 августа, 2025
15:55
Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 35,554 тыс тонн риса на $33 млн 584 тыс.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении импорт снизился на 19,1%, в стоимостном - на 26,8%.
Расходы на импорт риса в отчетный период составили 0,2 % от общих расходов Азербайджана на импорт.
