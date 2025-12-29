Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогресс

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 02:05
    Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогресс

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским как удачные, заявив о достижении огромного прогресса.

    Как сообщает Report, глава Белого дома, оценивая переговоры с европейскими лидерами на пресс-конференции, заявил, что стороны значительно приблизились к мирному соглашению.

    Зеленский в свою очередь указал, что удалось согласовать более 90% гарантий безопасности для Украины, была достигнута большая детализация. Он добавил, что в январе может состояться встреча США, Украины и европейских стран в Вашингтоне.

    "План из 20 пунктов на 90% согласован, гарантии безопасности от США – 100%, гарантии от США и Европы – 90%, военный аспект – 100%, план экономического восстановления Украины дорабатывается", – сказал Зеленский.

    Дональд Трамп Владимир Зеленский пресс-конференция
    Tramp: Zelenski ilə görüşdə mühüm irəliləyiş əldə olunub

    Последние новости

    02:32

    Трамп заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины

    Другие страны
    02:05

    Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогресс

    Другие страны
    01:40

    Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

    Другие страны
    01:09

    Встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58
    Фото

    ДТП на проспекте Гейдара Алиева привело к затору

    Происшествия
    00:33

    В Суринаме мужчина с ножом убил девять человек

    Другие страны
    00:21

    В Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    23:54

    В результате обрушения здания в ЮАР погибли три человека

    Другие страны
    23:39
    Фото
    Видео

    В Нью-Джерси в воздухе столкнулись вертолеты, погиб по меньшей мере один человек

    Другие страны
    Лента новостей