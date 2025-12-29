Трамп: На встрече с Зеленским достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским как удачные, заявив о достижении огромного прогресса.

Как сообщает Report, глава Белого дома, оценивая переговоры с европейскими лидерами на пресс-конференции, заявил, что стороны значительно приблизились к мирному соглашению.

Зеленский в свою очередь указал, что удалось согласовать более 90% гарантий безопасности для Украины, была достигнута большая детализация. Он добавил, что в январе может состояться встреча США, Украины и европейских стран в Вашингтоне.

"План из 20 пунктов на 90% согласован, гарантии безопасности от США – 100%, гарантии от США и Европы – 90%, военный аспект – 100%, план экономического восстановления Украины дорабатывается", – сказал Зеленский.