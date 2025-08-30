    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan düyü idxalını 19 % azaldıb

    Biznes
    • 30 avqust, 2025
    • 15:12
    Azərbaycan düyü idxalını 19 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 35 min 544 ton düyü idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə düyünün dəyəri 33 milyon 584 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 8 419 ton (19,1 %), dəyər baxımından isə 12 milyon 332 min ABŞ dolları (26,8 %) azdır.

    Hesabat dövründə düyü idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,2 %-ni təşkil edib. 

    düyü   idxal   Azərbaycan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan reduces rice imports by 19%

