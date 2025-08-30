Azərbaycan düyü idxalını 19 % azaldıb
- 30 avqust, 2025
- 15:12
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 35 min 544 ton düyü idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə düyünün dəyəri 33 milyon 584 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 8 419 ton (19,1 %), dəyər baxımından isə 12 milyon 332 min ABŞ dolları (26,8 %) azdır.
Hesabat dövründə düyü idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,2 %-ni təşkil edib.
