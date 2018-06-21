Азербайджан увеличил товарооборот с Россией

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае этого года Азербайджан и Россия осуществили торговые операции на 919,285 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю операций экспорта пришлось 250,143 млн долларов, импорта - 669,142 млн долларов общего товарооборота. За год экспорт вырос на 23,9%, импорт - на 23,3%.

За отчетный период доля экспорта в Россию в структуре экспорта снизилась с 4,53% до 3,39%, доля импорта из соседней страны в общем импорте упала с 19,26% до 17,36%.