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Азербайджан, Турция и Грузия создали совместный комитет в таможенной сфере

Азербайджан, Турция и Грузия создали совместный комитет в таможенной сфере Государственный таможенный комитет распространил информацию о трехсторонней встрече по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.
Бизнес
9 октября 2021 г. 13:10
Азербайджан, Турция и Грузия создали совместный комитет в таможенной сфере

Государственный таможенный комитет распространил информацию о трехсторонней встрече по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, целью встречи являлось содействие торговле, повышение транзитного потенциала и содействие региональной экономической интеграции, а также проведение обсуждений в этом направлении.

На встрече были обсуждены некоторые вопросы таможенного сотрудничества, в том числе в сфере правоохранительной деятельности таможенных органов, усиление сотрудничества на погранично-пропускных пунктах, оцифровка процедур международных грузоперевозок, коридор Турция-Нахчыван-Азербайджан-Грузия, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Стороны отметили важность создания трехстороннего комитета между таможенными органами Турции, Азербайджана и Грузии и договорились об усилении сотрудничества в целях обеспечения оперативных связей.

При этом стороны выразили готовность усилить сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и другими правонарушениями. В этих целях согласовано создание совместного координационного центра.

Участники встречи также выразили готовность подписать соглашение об обмене первичной информацией для облегчения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта БТК.

В конце мероприятия был подписан протокол встречи между руководителями таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции и "Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии".

Документы подписали председатель ГТК Азербайджана С.Мехдиев, заместитель министра торговли Турции, глава Таможенной администрации Риза Туна Турагай и Генеральный директор Службы доходов Министерства финансов Грузии Леван Какава.

Трехсторонний комитет по таможенным вопросам будет координировать, продвигать и развивать сотрудничество между сторонами, а также определять основные направления и направления сотрудничества. Заседания комитета будут проходить раз в год, уже согласовано проведение очередного заседания в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan gömrük sahəsinə dair birgə komitə yaradıb
Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey, Georgia set up joint body on customs

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