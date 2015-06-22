​Азербайджан резко сократил экспорт алкогольных напитков

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-май текущего года в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная динамика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за январь-май 2015 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков в объеме 9 184,64 тыс. долларов, что на 4 823,94 тыс. долларов или 34,44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые пять месяцев этого года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,17% от общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе, уксуса в объеме 20 453,76 тыс. долларов, что на 6 059,46 тыс. долларов или 22,86% меньше аналогичного периода 2014 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,5%.