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Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну

Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну.
Бизнес
27 февраля 2024 г. 14:01
Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну

Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети ”X".

На встрече с управляющим директором "Восточной Бизнес Ассоциации Германии "("Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft") Михаэлем Хармсом и представителями германских компаний, находящихся с визитом в нашей стране, мы обсудили бизнес-среду Азербайджана, возможности, созданные для иностранных инвесторов, и пригласили их воспользоваться этими возможностями. Мы оценили перспективы укрепления инвестиционных связей и реализации большего числа совместных проектов", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке German investors invited to invest in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Almaniya investorları Azərbaycana pul qoymağa dəvət edilib

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