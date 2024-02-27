Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну

Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну.

Азербайджан пригласил германские компании инвестировать в страну.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в соцсети ”X".

На встрече с управляющим директором "Восточной Бизнес Ассоциации Германии "("Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft") Михаэлем Хармсом и представителями германских компаний, находящихся с визитом в нашей стране, мы обсудили бизнес-среду Азербайджана, возможности, созданные для иностранных инвесторов, и пригласили их воспользоваться этими возможностями. Мы оценили перспективы укрепления инвестиционных связей и реализации большего числа совместных проектов", - отмечается в публикации.