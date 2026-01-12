Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран
Бизнес
- 12 января, 2026
- 12:55
В январе-октябре 2025 года Азербайджан импортировал 7 753 тонны перца на сумму 5,5 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно не 3% и на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан закупил перец из Ирана, Турции, Нидерландов, Таиланда, Аргентины и других стран.
В 2025 году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Японии (0,01 тонны на сумму 0,1 тыс. долларов США) и Аргентины (0,02 тонны на сумму 0,4 тыс. долларов США).
