Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 12:55
    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    В январе-октябре 2025 года Азербайджан импортировал 7 753 тонны перца на сумму 5,5 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно не 3% и на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан закупил перец из Ирана, Турции, Нидерландов, Таиланда, Аргентины и других стран.

    В 2025 году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Японии (0,01 тонны на сумму 0,1 тыс. долларов США) и Аргентины (0,02 тонны на сумму 0,4 тыс. долларов США).

    перец импорт экспорт Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycan daha iki ölkədən bibər tədarük etməyə başlayıb

    Последние новости

    13:09

    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:07

    В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

    Финансы
    13:00

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Финансы
    12:59

    Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

    В регионе
    12:55

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    12:54

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    12:51

    ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

    В регионе
    12:46

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    12:42

    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей