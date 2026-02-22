В Мюнхене около 500 пассажиров переночевали в самолетах из-за снегопада

Порядка 500 пассажиров были вынуждены провести ночь в самолетах в аэропорту Мюнхена из-за сильного снегопада.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa.

По его словам, их рейсы, запланированные на вечер четверга, были отменены из-за сильного снегопада в ночь на пятницу. При этом все пассажиры уже находились на борту, а лайнеры были готовы к взлету. По данным аэропорта Мюнхена, путешественники не смогли вернуться в терминал из-за отсутствия автобусов и свободных парковочных мест. По этой причине пассажиры и члены экипажа не имели возможности покинуть самолеты и были вынуждены провести ночь на борту воздушных судов на летном поле.

Помимо трех рейсов Lufthansa в Сингапур, Копенгаген и Гданьск, пострадали также пассажиры двух рейсов авиакомпании Air Dolomiti в Грац и Венецию. Автобусы для перевозки пассажиров возобновили работу только рано утром. Представитель авиакомпании не смог объяснить, почему не было автобусов для перевозки пассажиров к терминалу, отметив, что за организацию автобусного сообщения отвечает аэропорт.

В самом аэропорту Мюнхена не стали комментировать произошедшее. "Мы глубоко сожалеем о возникших неудобствах", - ограничился кратким заявлением представитель аэропорта.