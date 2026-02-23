Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    FT: США увеличили количество военных самолетов на базах вокруг Ирана

    • 23 февраля, 2026
    • 02:54
    FT: США увеличили количество военных самолетов на базах вокруг Ирана

    Соединенные Штаты значительно нарастили количество военных самолетов, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По ее оценке, Вашингтон "собирает огромную воздушную мощь на Ближнем Востоке для возможной военной кампании против Ирана, которая может продлиться несколько недель".

    Со ссылкой на спутниковые снимки и оценку Тель-Авивского университета издание сообщает, что на базе в Иордании находятся как минимум 66 истребителей. Восемнадцать из видимых на снимках самолетов - истребители F-35, приводит издание мнение авиационного эксперта. Также на базе находятся 17 многоцелевых истребителей F-15 и 8 штурмовиков A-10, говорится в статье. Как замечает газета, на этой базе также были замечены самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты.

    Проанализировав снимки, авиационный эксперт также сообщил о присутствии самолетов воздушного предупреждения и управления E-3 AWACS и транспортных самолетов C-130 и C-5 на базе в Саудовской Аравии. Там количество единиц авиации также возросло, пишет Financial Times.

    В январе в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики. Вашингтон тогда выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

